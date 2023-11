In Sachsen-Anhalt hat am Mittwochmorgen ein Warnstreik im öffentlichen Dienst der Länder begonnen. Hintergrund ist der laufende Tarifstreit. So legten beispielsweise schon um 6 Uhr Beschäftigte der Uniklinik in Halle die Arbeit nieder. In Halle hätten knapp 700 Personen an einer Kundgebung teilgenommen, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Johannes Mielke. In Magdeburg seien es rund 130 Personen gewesen.