Verdi fordert Tarifverhandlungen Streik bei IKEA in Magdeburg und Günthersdorf

Verdi hat die Beschäftigten bei IKEA in Magdeburg und Günthersdorf am Donnerstag zum Streik aufgerufen. Etwa 35 Beschäftigte haben laut Gewerkschaft an den Protesten teilgenommen. Verdi beklagt bei IKEA in Sachsen-Anhalt eine hohe Krankenquote und Arbeitsbelastung und fordert die Unternehmensleitung auf, in Tarifverhandlung zu gehen.