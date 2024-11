Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Lohn-Forderungen Erneut Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie

07. November 2024, 05:00 Uhr

Die Streiks in der Metall- und Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt gehen auch am Donnerstag weiter. Das hat die Gewerkschaft IG Metall angekündigt. Auch am Mittwoch legten Beschäftigte in Sachsen-Anhalt ihre Arbeit nieder, um mehr Lohn einzufordern.