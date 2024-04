Nach Streikankündigung ÖPNV-Tarifgespräche wahrscheinlich bis in den späten Freitagabend hinein

05. April 2024, 19:46 Uhr

Für mehrere Regionen in Sachsen-Anhalt wird am Freitag ein neuer Tarifabschluss für Beschäftigte des ÖPNVs verhandelt. Die vierte Tarifrunde wird sich wahrscheinlich bis in den späten Abend ziehen. Zuvor hatte die Gewerkschaft Verdi mit einer erfolgreichen Urabstimmung für unbefristete Streiks für Druck beim Kommunalen Arbeitgeberverband gesorgt.