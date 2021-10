Bus- und Straßenbahnnutzer in Teilen Sachsen-Anhalts haben am Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit oder Schule viel Geduld aufbringen müssen. Grund ist ein Warnstreik im Öffentlichen Nahverkehr in Magdeburg, Halle, Weißenfels und Dessau-Roßlau. Auch bei der PVG im Burgenlandkreis bleiben die Fahrzeuge laut der Gewerkschaft Verdi im Depot.

Bis in die Montagnacht hinein müssen Fahrgäste sich auf Ausfälle und Einschränkungen einstellen. Damit ist unter anderem auch das Heimspiel des FC Magdeburg am Abend von den stillstehenden Bussen und Bahnen betroffen.

Verdi-Protest in Magdeburg: Mit dem Streik kämpfen MVB-Mitarbeiter für bessere Arbeitsbedingungen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie es von den betroffenen Verkehrsbetriebe heißt, gibt es keine Ersatz- oder Notfallfahrpläne. In Magdeburg fahren laut MVB die Schienenersatzverkehrslinien 41 (Kastanienstraße – IKEA) und 44 (Cracau – Messegelände). Die Verkehrsbetriebe verwiesen zudem auf die im Verkehrsverbund marego organisierten Verkehrsunternehmen, die ebenso Regionalbahn- und S-Bahn-Strecken befahren und mit Regionalbussen im Stadtgebiet unterwegs sind. Auch die Halleschen Verkehrsbetriebe (Havag) empfehlen Fahrgästen, auf das Busunternehmen OBS, die S-Bahnen sowie die Abellio-Regionalbahnen auszuweichen.



In der Saalestadt hatten viele Beschäftigte bereits am Sonntagmorgen die Arbeit niedergelegt. Der Ausfall war wegen der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit kurzfristig mit einem Ersatzverkehr kompensiert worden. Das allerdings nur bis in die Nacht.