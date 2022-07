In Teilen Sachsen-Anhalts bleiben am Mittwoch Busse und Straßenbahnen in den Depots. Die Gewerkschaft Verdi hat in Sachsen-Anhalt erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgerufen. Er soll in den meisten Fällen den ganzen Tag dauern. Betroffen sind neben Magdeburg auch die kommunalen Verkehrsgesellschaften in Dessau, Halle und im Burgenlandkreis. Der Zeitpunkt fällt genau auf den letzten Schultag vieler Schüler in Sachsen-Anhalt vor den Sommerferien.