In Teilen Sachsen-Anhalts blieben am Mittwochmorgen Busse und Straßenbahnen in den Depots. Die Gewerkschaft Verdi hatte in Sachsen-Anhalt erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgerufen. Die Beschäftigten legten um 3 Uhr morgens ihre Arbeit nieder, andauern soll der ganztägige Warnstreik noch bis 1 Uhr nachts am Donnerstag. "Es fährt nichts, wir streiken", sagte eine Sprecherin der Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis (PVG) am Mittwochmorgen.

Letzter Schultag vor den Sommerferien

Auch in Magdeburg bleiben die Straßenbahnen am Mittwoch im Depot. Bildrechte: imago images/Christian Schroedter Der Zeitpunkt fiel genau auf den letzten Schultag vieler Schüler in Sachsen-Anhalt vor den Sommerferien. In Dessau waren am Morgen große Teile des Busliniennetzes und der Straßenbahnbetrieb betroffen. Auch in Magdeburg stand im Berufsverkehr alles still. Nur die Regionalbahnunternehmen und die S-Bahn würden fahren, hieß es von den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB). Größere Probleme blieben am Morgen aber aus. Die meisten Menschen hätten sich auf die Streiks eingestellt, sagte ein Sprecher der MVB. "Gefühlt sind heute ein paar mehr Radfahrer unterwegs."