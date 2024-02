Wegen eines bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr werden am Freitag auch in Sachsen-Anhalt kaum Straßenbahnen und Busse fahren. Wie die Gewerkschaft Verdi MDR SACHSEN-ANHALT bereits am Montag mitteilte, sind dazu am Freitag die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsunternehmen in Dessau, Halle, Magdeburg und dem Burgenlandkreis aufgerufen.