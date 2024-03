Nach viertägigen Warnstreiks ist der kommunale Nahverkehr in Sachsen-Anhalt am Montagmorgen wieder angelaufen. Gestreikt wurde in Magdeburg, Halle (Saale), Dessau-Roßlau und dem Burgenlandkreis. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) hatten schon am Freitag erklärt, dass es auch zum Start am Montag noch Ausfälle geben könnte. Grund: Auch die Werkstätten wurden bestreikt. Dadurch konnten nicht alle Straßenbahnen rechtzeitig gewartet werden. Bis zum Vormittag sollen die Bahnen einsatzbereit sein.