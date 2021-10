Im Tarifkonflikt des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) in Sachsen-Anhalt ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten von vier Betrieben zum Streik auf. Zunächst sollen die Mitarbeiter der Halleschen Verkehrs AG (Havag) am Tag der Deutschen Einheit ab Betriebs-Beginn die Arbeit niederlegen. Bereits am Sonntagmorgen soll der größte Betriebshof in der Freiimfelder Straße bestreikt werden.

Streik am Tag der deutschen Einheit in Halle

Der Tag sei mit Bedacht gewählt, heißt es von der Gewerkschaft. Schließlich sei die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs ein bundespolitisches Thema. Mit dem Streik solle das Anliegen an die Ministerpräsidenten, die in Halle zu Gast sind, herangetragen werden. In der Saalestadt finden am Sonntag die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Es werden tausende Gäste sowie viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur erwartet.

Der Tag der Deutschen Einheit ist nicht nur ein Feiertag. Deutsche Einheit heißt auch Tarifeinheit für die Beschäftigten im ÖPNV. Paul Schmidt Verdi-Verhandlungsführer für den Nahverkehr

Arbeitsniederlegungen werden am Montag ausgeweitet

Am Montag sind neben den Havag-Beschäftigten auch die Mitarbeiter der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) in Magdeburg, der PVG im Burgenlandkreis und der Dessauer Verkehrsgesellschaft (DVG) zum Streik aufgerufen. Laut der Gewerkschaft Verdi sind die drei bisherigen Tarifverhandlungs-Runden ergebnislos verlaufen.

In Magdeburg bleiben alle Fahrzeuge in den Depots

Wie die MVB mitteilten, wird es an diesem Tag keinen Straßenbahn- und Busverkehr in Magdeburg geben. Alle Fahrzeuge würden in den Depots bleiben. Ausgenommen seien die Schienenersatzverkehrslinien 41 (Kastanienstraße – IKEA) und 44 (Cracau – Messegelände), da diese durch Fremdunternehmen gefahren werden. In Magdeburg soll der reguläre Betrieb erst wieder mit dem ersten Nachtanschluss am Dienstag um 00:45 Uhr wieder aufgenommen werden.

Auch in Dessau und im Burgenlandkreis kein Nahverkehr