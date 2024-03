Was genau bei Tarifverhandlungen gefordert wird, legen die Gewerkschaftsmitglieder selbst fest, so der Deutsche Gewerkschaftsbund. Vor den Tarifrunden befragen die Gewerkschaften ihre Mitglieder zu ihren Wünschen. Mit diesem Input erarbeite dann eine Tarifkommission die konkreten Forderungen. Anschließend begeben sich die Tarifvertragsparteien – Gewerkschaftsvertreter und Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände – in die Verhandlungen. Um Druck aufzubauen, werden diese laut DGB häufig von Warnstreiks der Beschäftigten begleitet.

Laut Daten des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung werden in diesem Jahr Tarifverträge von rund 12 Millionen Beschäftigten in Deutschland neu ausgehandelt. 2024 werden damit die Arbeitsbedingungen und Löhne von rund einer Million Menschen mehr verhandelt, als im Jahr 2023. Unter anderem stehen dabei Tarifverhandlungen in der Leiharbeit, im Bauhauptgewerbe, in der chemischen Industrie und auch in der Metall- und Elektroindustrie an, so das WSI-Tarifarchiv. Für das Jahr 2024 ist somit vermehrt mit Streiks zu rechnen.