Neues Bundesgesetz Warum der Schutz von Insekten in Sachsen-Anhalt für Streit sorgt

In der Erinnerung waren in früheren Sommern die Windschutzscheiben der Autos stärker von toten Insekten übersät, als das heute der Fall ist. Die Erkenntnis ist nicht neu, und so legen seit Jahren Städte und Gemeinden, aber auch Landwirte, sogenannte Blühstreifen an. Was hier wächst und gedeiht, soll all das Getier anlocken, was von Blüte zu Blüte schwebt, um sie zu bestäuben.