Das Gesundheitsministerium verschärft noch mal die Corona-Regeln in Horten und Kitas in Sachsen-Anhalt. Schon seit dieser Woche gilt in den Schulen eine Maskenpflicht für alle Klassenstufen, auch im Unterricht. Nach wie vor testen sich Schülerinnen und Schüler mehrmals pro Woche selbst auf das Coronavirus. Weitere Verschärfungen sind nicht geplant, teilt das Bildungsministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit.