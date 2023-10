Wie viele Katzen in Sachsen-Anhalt rumstreunen ist unklar. Die Anzahl freilebender herrenloser Katzen zu schätzen sei grundsätzlich schwierig, sagt ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums. Zählungen erfolgen wenn meist punktuell an Futterstellen. Landesweit sei es schwieriger die Katzen zu zählen. Sie sind dämmerungsaktive Tiere, die tagsüber seltener zu sehen seien, so der Sprecher des Landwirtschaftsministeriums.