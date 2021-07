Winterdienst Darum decken sich Land und Kommunen im Sommer mit Streusalz ein

Im vergangenen Jahr lagerten zum Winterbeginn rund 28.000 Tonnen vom Auftausalz in den Straßenmeistereien. Bis Ende 2020 war das Land allerdings auch noch für den Winterdienst auf den Autobahnen zuständig. Am 1. Januar 2021 hat die Autobahn GmbH des Bundes die Verantwortung übernommen. Das Land ist in diesem Jahr daher nur für den Winterdienst auf den Bundes- und Landesstraßen zuständig.