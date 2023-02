Außerdem werde der Ausfall russischer Gaslieferungen bereits jetzt anteilig durch Flüssiggas ersetzt. Meyer nannte als weiteren Aspekt vor allem beim Strom das extrem windige Wetter um den Jahreswechsel. So hätten die Windräder jede Menge erneuerbaren Strom produzieren können, was zu einer weiteren Beruhigung der Marktpreise geführt habe.

Die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen kündigten an, ab der zweiten Jahreshälfte gesunkene Beschaffungskosten in Form von Preissenkungen an ihre Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Als Grund wurde eine auf mehrere Jahre angelegte Beschaffungsstrategie genannt, wodurch sich starke Preisschwankungen am Großhandelsmarkt nicht direkt auf den Endkundenpreis auswirkten.