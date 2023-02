Die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen kündigten an, ab der zweiten Jahreshälfte gesunkene Beschaffungskosten in Form von Preissenkungen an ihre Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Als Grund wurde eine auf mehrere Jahre angelegte Beschaffungs-Strategie genannt, wodurch sich starke Preisschwankungen am Großhandels-Markt nicht direkt auf den Endkunden-Preis auswirkten.