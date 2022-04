10:58 Uhr | Das fragen sich die Menschen in Edlau und Sieglitz

In Edlau bei Könnern (Salzlandkreis) sind die Bürger schon früh unterwegs. Wir treffen Corina Milke an einer Bushaltestelle. Sie hat gerade ihren Sohn zum Bus gebracht – als der Bus abfährt, sprechen wir sie auf den geplanten Bau der Stromtrasse an. Corina Milke sagt, dass sie bisher noch nichts davon gehört hat. Dennoch stellt sich ihr die Frage, warum die Stromtrasse überhaupt gebaut werden müsse und ob es etwas für das Dorf bringe.

Als wir sie fragen, ob es im Dorf einen Bäcker gäbe, wo wir mit Menschen sprechen können, schüttelt sie den Kopf. Früher habe jeder Ort in der Umgebung seinen eigenen Bäcker gehabt. Am Dorfplatz kommt täglich ein Bäckermobil – das haben wir leider knapp verpasst. Ganz in der Nähe stehen Nicole Kasperski und Werner Springer. Auch mit ihnen kommen wir ins Gespräch. Beide haben schon vom Bau gehört. Allerdings sind auch bei Ihnen noch Fragen offen.

Nicole Kasperski macht sich vor allem Sorgen um die Bauern in der Umgebung: "Was passiert mit der Landschaft? Die Bauern haben schon genug Einbußen, bedingt durch den Klimawandel. Was passiert mit den Bauern? Was passiert mit uns?"



Gegenüber steht Werner Springer. Der Rentner ist sich nicht sicher, ob die Trasse über die weite Entfernung nicht zu viel Energie verliere. Außerdem könne man ja auch Windräder in Bayern bauen, ergänzt er.

Die Stromtrasse Südostlink verläuft von Sachsen-Anhalt nach Bayern. Im Sachsen-Anhalt-Teil ist 50Hertz der Betreiber, zu dem auch das Umspannwerk Wolmirstedt gehört, von dem aus der Südostlink startet. Im südlichen Teil ist Tennet der Betreiber.



Vorab sind bereits viele unterschiedliche Unternehmen in den einzelnen Arbeitsschritten beteiligt. Zum Beispiel ein Gutachter-Büro, für das Biologe Stefan Andrees schaut, wie viele gefährdete Amphibien im Gebiet der geplanten Stromtrasse leben.

Derzeit befindet sich der Südostlink im Planfeststellungsverfahren. Dementsprechend gibt es in vielen Bereichen noch offene Fragen, zum Beispiel, ob die Stromtrasse so verlaufen kann oder nicht. Deshalb, so hat es uns Projektleiter Axel Happe von 50Hertz erzählt, sind viele der für den Bau benötigten Arbeiten, noch nicht ausgeschrieben worden. Er sieht aber eine hohe Chance, dass zukünftig auch Unternehmen aus der Region dafür eingesetzt werden.

"Ich nehme die Stromtrasse eher als Zaungast wahr", fängt Leonard van Uelft, Betriebsleiter des Guts Edlau, an zu beschreiben. Im Gegensatz zu Landwirt Cord Rose-Borsum, den wir gestern getroffen haben, ist die Ackerfläche des Guts Edlau deutlich weniger betroffen. "Die Trasse geht dann hier hinten 300 Meter am Ende unseres Betriebsgeländes entlang", zeigt van Uelft, während wir mit ihm auf dem Acker stehen. Dort wächst derzeit Kleegras, das sowieso etwas robuster sei. Dementsprechend sind die Sorgen vor der Trasse hier nicht so hoch.



Was sich Leonard van Uelft aber wünscht: "Es ist total wichtig, dass die Leute stärker eingebunden werden und dass man ihnen zeigt, was hier passiert. Es geschieht immer etwas, aber an allen vorbei." Damit meint er nicht nur die geplante Stromtrasse, sondern auch die gebaute Autobahn, Windräder und Biogasanlagen. Gerade von den Windrädern stehen hier in der Region Edlau ziemlich viele. Das findet er prinzipiell gut, denn er meint auch: "Wir hier im Betrieb blicken vor allem in die Zukunft und sehen die erneuerbaren Energien." Was ihn stört, ist, dass vor Ort die Pläne und Vorhaben nicht gut genug kommuniziert werden. Leonard van Uelft ist auf Gut Edlau nicht direkt von der geplanten Trasse betroffen. Bildrechte: MDR/Johanna Daher

Auch der Ort Plötzkau liegt in der Nähe der geplanten Stromtrasse. Die Bewohner hier sagen: "Was muss, das muss." Ihnen ist vor allem wichtig, autark von anderen Ländern zu werden. Das sagt zum Beispiel Marco Dietrich. Er war gerade mit seinem Hund unterwegs. Marco Dietrich arbeitet selbst in einer großen Zementfabrik, die auch auf große Mengen Strom angewiesen ist: "Ich hab' da kein Problem mit. Ich find das jetzt nicht schlimm, weil es wird ja gebraucht."

Ebenfalls mit ihrem Hund unterwegs ist Martina Lösch. Sie treffen wir im Nachbarort Großwirschleben. "Wenn es sein muss für unsere Versorgung, ist es in Ordnung", sagt sie über die geplante Trasse. Das sei gerade in dieser Zeit wichtig.

Ein paar Meter entfernt steht Tino Amelang. Er hat mitbekommen, wie wir mit Martina Lösch über die geplante Stromtrasse sprechen. Amelang selbst ist beim Entscheidungsprozess eingebunden gewesen, sagt er, da er im Gemeinderat von Plötzkau sitzt. Er sieht im Bau des Südostlinks kein Problem für den Ort. Wenn entlang der Autobahn gebaut werde, dann habe man den geringsten Schaden. Auf den Landwirt Cord Rose-Borsum angesprochen, den wir heute Morgen getroffen haben, sagt Tino Amelang: "Jeder wird hier ein bisschen sein Päckchen zu tragen haben."

