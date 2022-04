8:39 Uhr | Ingenieur Pellmann freut sich auf Südostlink

Aber was passiert eigentlich im Umspannwerk Wolmirstedt? Was wird hier gemacht? Fachingenieur Mario Pellmann erklärt: "Wir sorgen für die Versorgungssicherheit der Umgebung und dafür, dass das Licht an bleibt." Von hier aus wird also der Strom zu den Einwohnerinnen und Einwohnern der Region geliefert. Pellmann selbst ist in Projekten zur Instandhaltung der Anlagen involviert. Er freut sich auf den Südostlink und die damit einhergehende neue Technik, die vor Ort verbaut werden muss. Mario Pellmann ist Fachingenieur im Umspannwerk Wolmirstedt. Bildrechte: MDR/Johanna Daher

8:26 Uhr | Sicherheit geht vor

Bevor wir drei uns gemeinsam mit dem 50Hertz-Team das Umspannwerk Wolmirstedt und die Baustelle für den geplanten Konverter für den Südostlink anschauen durften, haben wir einen Helm, eine Warnweste und Sicherheitseinweisungen bekommen: "Bleibt auf den Wegen, nichts anfassen!" Immer wieder lesen wir auf Schildern die Warnung: "Hochspannung, Lebensgefahr" – kein Wunder in einem Umspannwerk, in dem viel Strom durch die Leitungen läuft. Jonas Dahmen, Johanna Daher und Tom Gräbe sind bereit für ihren Besuch im Umspannwerk. Bildrechte: MDR/Johanna Daher

8:02 Uhr | Erste Station: Das Umspannwerk in Wolmirstedt

Da die zukünftige Stromtrasse Südostlink beim Umspannwerk in Wolmirstedt beginnt, starten wir unsere Tour ebenfalls dort. Es ist Dienstag und wir stehen vor einer großen Fläche mit vielen Strommasten. Wir sind hier mit Menschen verabredet, die im Umspannwerk arbeiten und uns einen Einblick in ihre Aufgaben vor Ort geben. Was ändert sich hier durch die Stromtrasse? Und wie funktioniert das mit dem Strom dort überhaupt? Das werden wir sie gleich fragen. Das Umspannwerk in Wolmirstedt ist der Startpunkt für den geplanten Südostlink. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

7:37 Uhr | Leben unter Strommasten