Am dritten Tag der Stromtour ist unser Reporter-Team in Edlau (Salzlandkreis) und in Zöschen (Saalekreis) unterwegs: beides Orte, in deren Nähe die geplante Stromtrasse Südostlink künftig verlaufen könnte. Wir sprechen heute mit dem Ortsbürgermeister von Edlau, genau wie mit einem Öko-Landwirt aus dem Ort. Und wir besuchen den Ortsbürgermeister von Zöschen – dort hat es eine Initiative mit ihren Protesten geschafft, dass die Trasse nicht so verläuft, wie ursprünglich geplant.



Was wir außerdem am heutigen Tag machen: Mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Orte reden, deren und auch Ihre Fragen zur Stromtrasse beantworten. Schreiben Sie also fleißig Ihre Fragen in die Kommentare.​

Johanna Daher, Tom Gräbe und Jonas Dahmen sind in Edlau und Zöschen unterwegs. Bildrechte: Johanna Daher