In Sachsen-Anhalt gibt es mehr Stromausfälle als in anderen Bundesländern. Das teilte die Bundesnetzagentur MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach waren Verbraucherinnen und Verbraucher in Sachsen-Anhalt im Jahr 2023 durchschnittlich fast 18 Minuten ohne Strom. Bundesweit seien es im Schnitt 12,8 Minuten gewesen.