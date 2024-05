Was ist die Südostlink-Trasse? Die geplante rund 540 Kilometer lange Trasse gehört zu den zentralen Projekten der Energiewende in Deutschland und soll 2027 in Betrieb gehen. Ziel ist laut Betreiber, die immer größer werdenden Mengen Windstrom aus dem Norden in Richtung Süden zu transportieren.



2015 war festgelegt worden, dass die Stromkabel ausschließlich unterirdisch verlaufen sollen. Die Trasse verläuft längst durch Sachsen-Anhalt, von Wolmirstedt im Landkreis Börde aus, westlich vorbei an Magdeburg, durch den Salzlandkreis, östlich vorbei an Halle in den Burgenlandkreis und erreicht in rund 1,40 Metern Tiefe Thüringen nordöstlich von Eisenberg. Aus Richtung Norden schließt sich in der Börde eine Trasse aus Schwerin kommend an.