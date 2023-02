Bislang ist geplant, die letzten Kohlekraftwerke in Deutschland bis ins Jahr 2038 vom Netz zu nehmen. Das "Wie-Weiter" mit Strukturwandel und Kohleausstieg beschäftigt vor allem die Regionen im Süden Sachsen-Anhalts. Hier sind derzeit mehrere Industrieparks geplant oder im Entstehen.

Wer mit dem Auto durch Mansfeld-Südharz fährt, sieht die imposanten Pyramiden: die Abraumhalden als Zeugnisse des fast acht Jahrhunderte währenden Kupferschieferbergbaus in der Region um Sangerhausen, Eisleben und Mansfeld. Mit der Wende wurde der Kupferbergbau eingestellt. Die Folgen des Strukturbruchs und der De-Industrialisierug sind heute noch spürbar. Nun erlebt der Landkreis einen weiteren Strukturwandel.

"Alle Wirtschaftsprognosen der vergangenen Jahre, die die Zeit der Großansiedlungen in Deutschland schon für beendet erklärt haben, haben sich geirrt," sagt André Schröder, der Landrat von Mansfeld-Südharz. Er verweist auf Tesla in Brandenburg oder die Ansiedlungspläne von Intel bei Magdeburg . Auch habe der Landkreis Mansfeld-Südharz selbst über 5.000 Betriebe, davon 88 Industriebetriebe. Diese müssten wachsen können. Es sei nicht nur die bloße Hoffnung auf die Zukunft. Die Flächenentwicklung helfe auch, die Entwicklungs-Potenziale der vorhandenen Industrie zu nutzen. Oft werde der Landkreis als strukturschwach stigmatisiert, dabei sei zum Beispiel mittlerweile sogar die Abwanderung gestoppt. "Wir haben vieles auf der Haben-Seite," sagt Landrat Schröder. "Deswegen sind wir ziemlich trotzig und sagen ja, stempelt uns mal schön ab, wir werden unseren Weg gehen."

In der Berg- und Rosenstadt sollte der Industriepark Mitteldeutschland entstehen. Seit den 2000er Jahren wurde geplant, eine Hamsterpopulation hatte das Projekt immer wieder verzögert. Letztendlich wurden die Pläne fallen gelassen. Nun wird eine neue Industriegroßfläche, 139 Hektar groß, westlich vom Martinsriether Weg geplant.

Auch das ist ein Ergebnis einer Machbarkeitsstudie. So könnte ein Schwerpunkt auf der Metallverarbeitung und der Nahrungsmittelwirtschaft liegen. Diese Wirtschaftszweige sind bereits entlang der Autobahnen und im Landkreis stark vertreten. Nach der Beschlussfassung zum Bebauungsplan soll der erste Bauabschnitt bis 2027 erschlossen sein.

Die Industriegroßfläche Sangerhausen soll als nachhaltiger Industriestandort entwickelt werden. Als Demonstrationsvorhaben für intelligente Energienutzung und -speicherung. So stünde die Nutzung grünen Wasserstoffs zur Bereitstellung von Wasserstoffgas, Strom und Wärme im Mittelpunkt der Flächenentwicklung. Das teilt der Sangerhäuser Oberbürgermeister Sven Strauß mit.

Am Rande des Neujahrsempfanges der Lutherstadt Eisleben sagte Bürgermeister Carsten Staub MDR SACHSEN-ANHALT, man sei mit potentiellen Investoren im Gespräch um mögliche Ansiedlungen. Zu den Interessenten wolle man sich im Rathaus derzeit nicht äußern. Erste Ergebnisse der Gespräche könnte es bis April geben.

"Wir planen Erweiterungen, wir haben auch Flächen, die wir noch entwickeln wollen. Allerdings muss immer erst eine belegt sein, bevor man eine andere entwickeln kann." Arbeitsplätze im dreistelligen Bereich stelle er sich vor, denn in der Region fehlten gut bezahlte Industriearbeitsplätze, so Staub.

Zeitz und die umliegenden Ortschaften verfügen derzeit über keine freien Gewerbeflächen ab einem Hektar Größe. Lediglich das Gewerbegebiet "Radeland" ist mit 8,44 Hektar als Gewerbegebiet ausgewiesen, allerdings noch nicht entwickelt. Die Stadt hat deshalb kürzlich einen Fördermittelbescheid von 109.000 Euro von Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) bekommen. Mit der Summe soll eine Machbarkeits-Studie für das geplante Gewerbegebiet im Norden der Stadt in Auftrag gegeben werden. Die Gesamtkosten: Rund 145.000 Euro.

Die Studie soll die Erweiterungspotentiale am Standort ausleuchten, sie unter Klimaschutzbedingungen und ökologischen Aspekten bewerten – für die Gewerbegebietsentwicklung auf 50 Hektar und perspektivisch auf 100 Hektar, heißt es aus dem Rathaus. "Mit einem circa 50 Hektar großen Gewerbegebiet und einer grünen Wasserstoffanbindung könnten wir die besten Voraussetzungen für nachhaltige und zukunftssichere Ansiedlungen bieten", so Oberbürgermeister Christian Thieme.

Gleich drei Gemeinden bewerben sich um den Industriepark, der aber nicht mehr Star-Park II heißen soll. Zusammengetan haben sich für die Realisierung des von Kabelsketal abgelehnten Standortes Bad Lauchstädt, Merseburg und Schkopau. Dabei wolle man eine Fläche von ca. 350 Hektar Land ausbauen, so der Bürgermeister von Bad Lauchstädt, Christian Runkel. In einem Ortsteil der Goethestadt, in Milzau, sei bereits seit 20 Jahren ein Industriegebiet vorgesehen.