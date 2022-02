Seit 2012 befragt Jobvalley gemeinsam mit der Universität Maastricht Studierende, ob sie in dem Bundesland bleiben möchten, in dem sie aktuell studieren. Dabei landet Sachsen-Anhalt regelmäßig auf den hinteren Plätzen, so 2013 mit -67 Prozent und 2015 mit sogar -70 Prozent.

Für Sachsen-Anhalt bedeutet das, dass Geld in die Ausbildung von jungen Menschen investiert wird, diese dann aber nicht im Land bleiben wollen. Die Studie rechnet vor, dass Sachsen-Anhalt so jedes Jahr rund 312 Millionen Euro verliert – während Hamburg ein Plus von rund 1,2 Milliarden Euro macht. Die "Verlierer"-Länder tragen also die Bildungskosten für die Arbeitskräfte der "Gewinner"-Länder.