Das Studentenwerk in Magdeburg kümmert sich nach eigenen Angaben um 17 Wohnheime mit rund 1.650 Wohnheimplätzen. Der Großteil befindet sich in Magdeburg, nur 245 Plätze in Wernigerode. Je Wohnheim liegt die Belegungsquote zwischen 91 und 100 Prozent. "Im Jahr 2022 wurde eine Unterbringung von circa 93 Prozent erreicht", so die Sprecherin. Dabei kommen auf einen Platz in der Regel mehr als vier Bewerbungen.