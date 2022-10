Scope rechnet folglich damit, dass in Sachsen-Anhalt die Wirtschaft mehr schrumpfen wird als in anderen Regionen Deutschlands. Laut Studie werden die Einbußen bei der Produktion in Sachsen-Anhalt 0,9 Prozent betragen. Eine schlechtere Prognose wird mit 1,2 Prozent für Rheinland-Pfalz ausgegeben.