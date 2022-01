Die Sachsen-Anhalter sind im Bundesdurchschnitt am häufigsten krank, hat eine Studie der Barmer Krankenkasse Sachsen-Anhalt ergeben. Auf 100 Versicherte kommen 134 Krankschreibungen (bundesweit 107 Arbeitsunfähigkeitsfälle auf je 100 Versicherte). Am seltensten krank sind Versicherte in Hamburg, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern.