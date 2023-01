Alleinerziehende und Familien mit mehr als drei Kindern waren der Studie zufolge am stärksten betroffen. "Wer als junger Mensch in Armut aufwächst, leidet täglich unter Mangel, Verzicht und Scham und hat zugleich deutlich schlechtere Zukunftsaussichten", sagte Anette Stein von der Stiftung laut Mitteilung. Im ostdeutschen Vergleich lag die Quote armutsgefährdeter junger Erwachsener in Sachsen-Anhalt knapp über dem Durchschnitt (32,5 Prozent) – in Westdeutschland waren es dagegen im Schnitt 24,2 Prozent.