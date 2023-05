Wegen einer Datenpanne haben in Sachsen-Anhalt rund 10.000 Studierende und ehemalige Studierende unberechtigt Bafög auf ihr Konto überwiesen bekommen. Insgesamt seien 6,7 Millionen Euro fälschlicherweise ausgezahlt worden, teilte das Wissenschaftsministerium MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch mit. Der Fehler sei beim IT-Dienstleister Dataport passiert. Das Geld sei einmalig an diejenigen ausgezahlt worden, die im Mai 2022 Anspruch auf Bafög gehabt hätten.