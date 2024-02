Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt, Jörg Böhme, sagte, die medizinische Versorgung der Menschen im Land – gerade in ländlichen Gebieten – sei bereits heute eine große Herausforderungen. "Aus den letzten Bewerbungsverfahren weiß ich aber, wie hoch das Interesse an den Studienplätzen ist, und ich hoffe sehr, dass wir schnell eine Erhöhung der Quote und der Anzahl der Studienplätze insgesamt bekommen, um vielen Bewerbern eine Chance zu geben und die Menschen in Sachsen-Anhalt auch in Zukunft gut versorgen zu können."