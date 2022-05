Sehr zufrieden mit den Bedingungen waren den Angaben zufolge auch Studierende der Erziehungswissenschaft an der Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg und Maschinenbau-Studierende an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg .

In Sachsen-Anhalt gibt es sieben Universitäten und Hochschulen, die größte ist die Martin-Luther-Universität in Halle. Sie war zuletzt in den Schlagzeilen, weil sie massive Sparmaßnahmen beschlossen hatte. Den Plänen des Uni-Senats zufolge sollen bis 2030 knapp acht Millionen Euro an der Universität eingespart werden. In diesem Zuge könnten etwa 4.000 der bislang rund 21.000 Studienplätze wegfallen. Auch Professuren sind betroffen.