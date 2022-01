Auf dem Brocken wurde am späten Samstagnachmittag eine Spitzenwindgeschwindigkeit von rund 130 Stundenkilometer gemessen, in der Nacht waren es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes 125 Stundenkilometer.

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) haben am Sonntag in Sachsen-Anhalt den Verkehr eingestellt. Die Züge der Brockenbahn, der Harzquerbahn und der Selketalbahn stünden witterungsbedingt still, teilt das Bahnunternehmen auf seiner Internetseite mit. Am Samstag fuhr die Brockenbahn nur bis nach Schierke.