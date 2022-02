Während der Nacht ist es in Sachsen-Anhalt ruhig geblieben. Das ergab ein Rundruf in den Leitstellen der Feuerwehren am Freitagmorgen. Die Folgen des Sturmtiefs sind vielerorts aber noch spürbar. So sind vor allem im Oberharz noch Straßen gesperrt. Die Aufräumarbeiten wurden am Donnerstag unterbrochen, weil der Wind den ganzen Tag über so heftig war. Ab Freitagnachmittag soll es dann voraussichtlich weitergehen. Auch im Wildpark Weißewarte in der Altmark gab es schwere Schäden. Die Aufräumarbeiten werden sich hier noch einige Tage hinziehen.