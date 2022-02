Sachsen-Anhalt muss sich wieder auf stürmische Stunden einstellen. Das MDR-Wetterstudio teilte mit, dass am Sonntagnachmittag Sturmtief "Antonia" erwartet wird. Turbulent soll es dann in der zweiten Nachthälfte zum Montag werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet dann mit Böen bis Orkanstärke in den Hochlagen der Mittelgebirge.