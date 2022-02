Die Polizeiinspektionen in Magdeburg, Halle und Dessau berichteten dagegen von überschaubaren Auswirkungen des Sturms. Auch in diesen Regionen habe "Zeynep" Bäume entwurzelt. Es habe auch einige Unfälle in der Sturmnacht gegeben. Menschen seien aber nicht verletzt worden.

Besonders hohe Windgeschwindigkeiten wurden in der Altmark gemessen. In Seehausen erreichten die Böen am späten Freitagabend 119 Kilometer pro Stunde. Laut MDR-Meteorologe Thomas Globig erreichten die Sturmböen in Sachsen-Anhalt im Burgenlandkreis meist 70 bis 90 km/h, in "exponierten" Lagen um 100 km/h. Für die Mitte und den Norden Sachsen-Anhalts bestehe in der Nacht auf Samstag weiterhin die Gefahr von Böen mit 90 bis 115 km/h, in "exponierten" Lagen auch um 120 km/h.