Spitzenwerte bis ins Tiefland

Auf dem Brocken wurden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Spitzen-Windgeschwindigkeiten von bis zu 152 Kilometern pro Stunde gemessen. Orkanböen verzeichnete Kachelmannwetter auch für das Flachland – an den Stationen Bernburg-Strenzfeld sowie Zerbst. Für Naumburg-Napoleonstein wurde in der Nacht ein Spitzenwert von 143 km/h dokumentiert, was extremen Orkanböen entspricht.

Behinderungen im Straßen-, Bahn-, Bus- und Fähr-Verkehr

Die Polizei-Leitstelle Harz meldete am Morgen blockierte Straßen, so bei Drei Annen Hohne, zwischen Elbingerode und Heimburg oder die B81 bei Hasselfelde. Auch im Salzlandkreis waren Einsatzkräfte wegen zahlreicher umgestürzter Bäume im Einsatz. Die Lagezentren der Polizei in Magdeburg und Dessau-Roßlau teilten MDR SACHSEN-ANHALT mit, dass hauptsächlich Bäume, Mülltonnen oder Bauzäune umgestürzt seien. Größere Schäden habe man bis zum Morgen nicht ausmachen können. Auch Personen seien nicht verletzt worden.

Die Saale-Fähre Groß Rosenburg bleibt wegen der Wetterlage bis auf Weiteres außer Betrieb. Das teilte der Fährmann MDR SACHSEN-ANHALT mit. Gleiches gilt für Wettin. Auch Elb-Fähren Prettin und Rogätz fahren wegen des Sturms nicht.

Bahnreisende müssen sich auf Behinderungen einstellen. Sturmschäden gab es in der Nacht auf der ICE-Strecke in der Altmark zwischen Gardelegen und Oebisfelde. Bis zum Mittag muss laut Bahn mit Ausfällen gerechnet werden. Die Bahnverbindung zwischen Wiesenburg in Brandenburg und Roßlau musste zwischenzeitlich gesperrt werden, weil ein umgefallener Baum die Gleise blockiert hat. Wegen des Sturms fahren die Züge auf einigen Strecken mit verringerter Geschwindigkeit, zum Beispiel auf der Regionalverbindung Dessau-Falkenberg. Das führt laut Bahn zu Verspätungen führen könne. Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor der Fahrt über ihre aktuelle Verbindung online zu informieren. Fernzugtickets können kostenfrei storniert oder später genutzt werden.