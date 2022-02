Der Magdeburger Zoo bleibt am Donnerstag vorsorglich geschlossen. Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Angesichts der Sturmwarnung hat der Zoo Magdeburg angekündigt, am Donnerstag nicht zu öffnen. Die Sicherheit für Mensch und Tier sei das oberste Gebot, so der Zoo in einer Mitteilung. Bei angekündigten orkanartigen Böen seien alte Bäume und herabfallende Äste eine Gefahrenquelle. Auch viele Tiere sollen am Donnerstag in ihren Häusern bleiben, weil in den Außengehegen bei Sturm Gefahren drohen. Sollte es keine zu großen Schäden geben, will der Zoo voraussichtlich am Freitag wieder öffnen.