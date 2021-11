Allerdings könnte eine Legalisierung der Droge für mehr Transparenz sorgen. Denn wer seinen Joint an der Straßenecke kauft, weiß nicht, was er da in den Händen hält. Deshalb haben SPD, Grüne und FDP in ihrem Thesenpapier formuliert: "Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein."

International gibt es inzwischen einigen Erfahrungen mit der Legalisierung von Cannabis. In den Niederlanden, wo nur der Verkauf von Hanf zugelassen ist, aber nicht der Anbau, hat das eher zu einer Belebung des Drogenhandels geführt. Denn weiterhin gelangt Hanf auf illegalem Weg zu den legalen Läden.

Mehr Steuereinnahmen durch Cannabis-Verkauf

In den USA, wo in einigen Bundesstaaten der Anbau und Verkauf von Hanf legalisiert wurde, zeigen sich nur in einem Bereich deutliche Veränderungen – bei den Steuereinnahmen. Im sonnigen Kalifornien kommen so 50 Millionen Dollar zusätzlich in die Kasse, und zwar monatlich. Das ist Geld, das der organisierten Kriminalität nun fehlt.