Der SuedOstLink soll zukünftig Hochspannungs-Gleichstrom von Nordostdeutschland bis nach Bayern transportieren. Für den Abschnitt A1, der von Wolmirstedt in der Börde bis nach Könnern verläuft und damit ebenfalls in Sachsen-Anhalt liegt, ist das Planfeststellungsverfahren noch nicht abgeschlossen.

Dennoch ist 50Hertz auch in diesem Teilstück bereits dabei, erste Maßnahmen umzusetzen. So läuft aktuell der Aufbau eines Konverters im Umspannwerk in Wolmirstedt. Die Anlage, die Wechsel- in Gleichstrom wandelt, soll noch im März in Betrieb gehen und den Startpunkt für den SuedOstLink bilden.