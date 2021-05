Beim Aufreißen des Flüssigkeitsfilms erkennt man, dass viele kleine Tröpfchen weggeschleudert werden. Per Hochgeschwindigkeitskamera kann das Aufplatzen in Superzeitlupe aufgenommen werden. Über die kleinen Tröpfchen werden die Viren verteilt. Diese Aerosole schweben lange in der Atemluft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK