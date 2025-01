Nach dem Machtwechsel in Syrien wollen offenbar die ersten Syrer in Sachsen-Anhalt wieder zurück in ihre Heimat. Das Landesinnenministerium teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, dass derzeit 20 Personen erwägen, freiwillig auszureisen. 15 von ihnen hätten sich beraten lassen. Dabei handelt es sich laut Ministerium um acht Männer zwischen 20 und 50 Jahren sowie drei Familien.