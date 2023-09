Wichtig für die Annahme von Großspenden und deren Weiterverteilung in Sachsen-Anhalt ist das zentrale Logistiklager in Hohenerxleben, das im März vergangenen Jahres in Betrieb genommen wurde. Waren es laut Steppuhn im Jahr 2022 noch rund 1.500 Paletten, die über die Landeslogistik umgeschlagen wurden, so waren es in diesem Jahr bis Ende August bereits rund 2.000 Paletten.