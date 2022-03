Gibt es auch weniger Lebensmittelspenden der Supermärkte wegen Aktionen wie Foodsharing oder Too good to go?

Also es gibt sicherlich auch dort Konkurrenzsituationen. Aber ich sage mal immer dann, wenn es sich um verarbeitete Lebensmittel handelt, dann ist das eh nicht das Geschäft der Tafeln, sondern wir müssen Kühlketten einhalten. Wir nehmen also eher die Produkte, die noch verarbeitet werden müssen und verteilen sie dann an bedürftige Menschen.



Das ist unsere Aufgabe. Aber natürlich ist es so, dass auch andere dort Lebensmittel einsammeln. Aber letztendlich ist es ja auch eine Frage von Überproduktion und dass auch Ware, die noch haltbar ist, nicht weggeworfen wird. Also deshalb ist es eine Konkurrenzsituation. Aber sie ist nicht so schwerwiegend.

Was kann jeder Einzelne tun, um zu helfen?

Also gerade in der jetzigen Zeit hilft es natürlich, wenn alle Haushalte mal in ihren Speisekammern schauen würden, ob es dort noch Lebensmittel gibt, die man auch bei den Tafeln abgeben kann. Da sind unsere Tafeln vor Ort sehr dankbar für. Und was natürlich für uns auch in Zeiten gestiegener Energiepreise wichtig ist: