Der Landesvorsitzende der Tafeln in Sachsen-Anhalt, Andreas Steppuhn, sagte: "Wir freuen uns, dass die Landesregierung mit der Unterstützung für die Tafeln ein wichtiges Signal in besonders herausfordernden Zeiten setzt. Mit dem vom Land unterstützten neuen Logistikzentrallager in Hohenerxleben wird es gelingen, zukünftig weit mehr Lebensmittel zu retten, als in der Vergangenheit."