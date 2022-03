Die Tafeln in Sachsen-Anhalt haben zu wenig Lebensmittelspenden, registrieren aber gleichzeitig deutlich mehr Nutzer. Andreas Steppuhn, Chef vom Landesverband der Tafeln, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dadurch komme auch weniger bei den bedürftigen Menschen an. Die steigenden Lebensmittelpreise sorgten für mehr Nachfrage. Gleichzeitig kämen bei den Tafeln weniger Großspenden an.

Supermärkte spenden für Menschen in der Ukraine

Andreas Steppuhn Bildrechte: dpa So würden Lebensmittelkonzerne auch Nahrungsmittel in Richtung der ukrainischen Grenze schicken.



Das führe dazu, dass weniger Lebensmittel an die Tafeln vor Ort gespendet würden. Auch Hamsterkäufe in Supermärkten seien laut Steppuhn eine große Herausforderung.

Das entwickelt sich schon zu einem Problem, wo wir sagen, das kann sich zu einer Krise ausweiten. Und gerade wenn auch Lebensmittel zum Beispiel nicht mehr in Supermärkten vorhanden sind, etwa weil gehamstert wird, ist das auch gleich ein Problem für die Tafeln.

Wir mussten schon Menschen wegschicken

Dadurch werde auch die Lebensmittelausgabe vor Ort schwierig. Ines Grimm-Hübner, Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt Salzlandkreis, sagte MDR SACHSEN-ANHALT in der vergangenen Woche habe beispielsweise die Tafel in Schönebeck nichts ausgeben können.

Wir hatten einfach nichts mehr. Wir konnten tatsächlich keine Waren mehr an die Menschen ausgeben, die noch Bedarf hatten. Und das sind Situationen, die uns natürlich vor wirklich große Probleme stellen.

Den Tafeln im Land fehlen Spenden, teilweise mussten Menschen weggeschickt werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Arbeiterwohlfahrt betreibt im Salzlandkreis unter anderem die Tafeln in Schönebeck und Staßfurt. Sie versuchen, auch Lebensmittel zuzukaufen.



Auch die ukrainischen Geflüchteten führen zu einer hohen Nachfrage bei den Tafeln. "Das sind Herausforderungen, die wir so noch nie hatten", sagte der Vorsitzende des Vereins Tafel Deutschland, Jochen Brühl. Verantwortliche würden von großer Hilfs- und Spendenbereitschaft, aber auch von zunehmender Belastung durch Preissteigerungen sprechen. Bislang werde man durch den Staat nur projektbezogen unterstützt, sagte Brühl. Die Organisation der Lebensmittel und Verteilung koste aber Geld. "Wir fordern eine verlässliche finanzielle Förderung unserer Arbeit", sagte er.

Tafeln in Sachsen-Anhalt hoffen auf Unterstützung vom Land

Die Tafel in Sachsen-Anhalt rechnet dagegen noch in diesem Jahr mit finanzieller Unterstützung des Landes. Die Förderung könne bei 30.000 Euro liegen, sagte der Landesvorsitzende Steppuhn. Die finanzielle Unterstützung wäre bislang neu. Man sei in Absprachen, eine hundertprozentige Zusage gebe es allerdings noch nicht.