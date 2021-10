In Deutschland wird am Sonntag die Wiedervereinigung vor 31 Jahren gefeiert. Der zentrale Festakt findet zum zweiten Mal in Sachsen-Anhalt statt, in diesem Jahr in Halle. MDR SACHSEN-ANHALT nimmt den Tag der Deutschen Einheit zum Anlass, auf die DDR zurückzublicken. Im Rahmen der Reihe "#DDRklärt" werden Fakten aus DDR-Zeiten erklärt, Hintergründe beleuchtet und teils kuriose Geschichten erzählt.