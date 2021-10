Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) will Entlastungen für Lehrkräfte und fordert die Landesregierung zu entsprechenden Verhandlungen auf. "Lehrkräfte arbeiten weit über das normale Maß hinaus. Und wir haben tatsächlich Verstöße gegen deutsche und europäische Arbeitszeitregelungen an unseren Schulen", sagte die GEW-Landesvorsitzende Eva Gerth am Dienstag in Magdeburg.