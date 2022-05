In der Stadt Stößen im Burgenlandkreis war die Fläche mit 18 Hektar landesweit am kleinsten. Die Stadt ist mit ihren rund 1.000 Einwohnern jedoch eine der kleinsten Städte Deutschlands. Auch die größten Gemeinden Deutschlands, von denen drei der Top fünf in Sachsen-Anhalt liegen, schneiden anteilig nicht gut ab. In Gardelegen und Möckern besteht gerade einmal ein Prozent der Fläche aus Parks. In Zerbst sind es 1,6 Prozent. Schlusslicht in Bezug auf den Grünflächenanteil der gesamten Gemeinde ist Burgstall im Landkreis Börde mit 0,4 Prozent.