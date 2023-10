Tag der Deutschen Einheit Ministerpräsident Haseloff für Feierlichkeiten und Forschungskooperation in Warschau

Zum Tag der Deutschen Einheit ist Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in die polnische Hauptstadt Warschau gereist. Zusammen mit dem deutschen Botschafter in Polen, Viktor Elbling, soll er am 3. Oktober einen Empfang in der Deutschen Botschaft halten. Deshalb ist er mit einer Deligation aus Sachsen-Anhalt außerdem dort.