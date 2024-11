Bäckereien in Sachsen-Anhalt wollen auch in diesem Jahr ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Am Montag, dem 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, verkaufen sie ihr Backwerk in besonderen Tüten: "Gewalt kommt nicht in die Tüte!", steht auf der Vorderseite. Darauf wird häusliche Gewalt thematisiert und zu einem gewaltfreien Miteinander aufgerufen.